Cabé NICOLAS

Acteur dans le milieu des télécommunications depuis plus de dix ans, j'ai pu faire évoluer ma carrière et mes compétences en fonction des nouvelles opportunités qui se sont présentées à moi.

Ces années d'expérience m'ont permis de travailler avec les quatre opérateurs de téléphonie mobile mais aussi de pouvoir approfondir mon expérience sur les différentes facettes de notre métier : recherche et négociation de sites neufs, pilotage d'équipementiers, réalisation de missions clefs en mains.

Je viens d'avoir l'opportunité de pouvoir rejoindre un projet structurant et ambitieux : apporter la couverture 3G et 4G aux passagers du métro et du RER en emprise RATP.

Être dans la position de maître d'ouvrage est une nouveauté et un challenge après avoir évolué dans l'univers de la maîtrise d'oeuvre. Cela me permet aussi de boucler la boucle, et ce, dans un environnement particulièrement complexe et exigeant : les stations de métro et RER exploitées par la RATP et leurs contraintes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Gestion contractuelle

Reporting

3G

Téléphonie mobile

Gestion de projets

UMTS