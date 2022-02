Cae MOSAÏQUE

Caemosaique.fr



La Coopérative d’Activités et d’Entrepreneurs met en œuvre un accompagnement personnalisé et solidaire, permettant à chacun d’être plus efficace dans le développement de son activité, elle prend en charge la gestion administrative et comptable des activités qu’elle accueille.



Ainsi, les risques d’erreurs sont réduits, le temps gagné peut être investi dans le projet lui même, qu’il soit en phase de démarrage ou de développement.



Chacun est responsable de son activité et de son développement, et peut acquérir progressivement les compétences de gestion d’entrepreneur. Le cadre de mutualisation solidaire permet d’imaginer toutes les collaborations entre les entrepreneurs



Les services:

Construction des outils de suivi de l’activité, tableaux de bord, détermination des objectifs, suivi de la trésorerie, interface spécifique de gestion à distance, Préparation des devis, factures, réalisation des déclarations fiscales, production des comptes de résultat…



L'accompagnement:

Il est construit autour du projet, et basé sur une démarche d’apprentissage par l’action comprenant l’appui à la définition d’une stratégie de développement :

un suivi de l'activité et des étapes du développement, d'analyse des indicateurs de gestion, un réseau d’échanges, des réunions d’entrepreneurs, des recherches de solutions, un parcours de formation personnalisé vers

l'acquisition des bases du métier d’entrepreneur, en tenant compte des acquis de chacun. Il est organisé deux à trois fois par trimestre et permet de suivre les étapes de l’activité et de repérer les difficultés éventuelles. Ce dispositif est enrichi selon les besoins et les opportunités par des modules de travail ou de formation.



LES FORMATIONS « à la carte » visent les compétences transversales de l’entrepreneur (gestion, organisation, communication, stratégie commerciale, informatique…) Elles sont organisées environ une fois par mois selon les entrepreneurs salariés et les propositions des accompagnateurs.

L'ORGANISATION DES RÉUNIONS permet de faire vivre le réseau par la présentation des nouveaux arrivants, d'échanger avec d'autres coopératives,avec l'URSCOP, Copéa, …

DES GROUPES DE TRAVAIL PAR ACTIVITÉ se réunissent au gré des entrées et des sorties dans la SCOP et en fonction des contraintes professionnelles et de l’éloignement des participants. Ces pôles thématiques sont appréciés par les Entrepreneurs Salariés, les démarches et opportunités communes favorisant le partage des compétences voir des marchés.

Localisation : Alpes de Haute Provence



Mes compétences :

Cooperative

Management coopératif