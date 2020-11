Mon quotidien ? Etre au plus près des chefs d'entreprise du secteur du tourisme et des loisirs, pour les accompagner dans la création et le développement de leur entreprise.

Les maîtres mots ? Ecoute, bon sens et pragmatisme !



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projets

Loisirs

Développement local

Tourisme

Accompagnement