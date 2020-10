Anne TOUCHARD

Assistante commerciale de métier, j'ai beaucoup exercé dans le domaine de l'Immobilier. J'ai pu ainsi renforcer mes compétences pour tout ce qui concerne la gestion administrative, l'approche et le suivi clientèle, le travail en équipe.



Par la suite, certaines expériences professionnelles m'ont amené à développer d'autres compétences propres au digitale : rédaction web, community management, webmarketing.



Etant communicante de nature, curieuse avec l'envie d'apprendre, je suis ouverte à toute opportunité me permettant de mettre à profit mon expérience pour l'entreprise qui me fera confiance, et ainsi de m'épanouir professionnellement.



"Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ses questions ; les 95% restant viennent le long du chemin. ceux qui veulent 100 % de réponses avant de partir, restent sur place."

Mike Horn