Camille LACAN

J'ai passé un BAC STI (option électrotechnique) à Nice, j'ai ensuite obtenu mon DUT Organisation et Gestion de Production ainsi que ma licence professionnelle en Gestion de Production Industrielle à Sophia-Antipolis en formation initiale.



Par la suite, j'ai souhaité acquérir plus d'expériences terrains tout en continuant à évoluer au niveau formation, j'ai donc choisi la voie de l'alternance.



L'école choisie, a été le CESI (Centre des Études Supérieures et Industrielles)à Angoulême qui délivre un diplôme d'ingénieur généraliste (formation en 3 ans, 2006 - 2009).



J'ai effectué mon apprentissage au sein de Griesser France(leadeur francais sur le marché des stores et volets roulants sur mesures),où j'étais chargé de l'amélioration continue sur une chaine de production de stores toiles sur mesure.



J'ai en 2011intégré un cabinet de consultants pour LGM (cabinet de conseil et d'expertise dans le management des grands projets)et étais détaché chez SBM offshore (fabriquant de plateformes pétrolières)en tant qu'ingénieur maintenance de 2011 à 2012.

Fin 2012 J’ai pris le poste de chef de projet et coordinateur technique.toujours au sein du cabinet LGM.et ai quitté la société en mars 2014.



Depuis Mars 2014 j'occupe le poste de responsable de contrat pour la société ISS Facility management en parallèle au poste de responsable d'agence de cette meme société à Monaco.





Mes compétences :

Lean

Maintenance

Consultant

Production

5S

Management

GPAO

GMAO