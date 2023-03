Camille LEBIGRE

Jeune diplômée d'un Master Management International (Droit, Economie, Gestion) option Marketing, j'occupe actuellement le poste de Chef de secteur au sein de Lactalis Fromages, une entreprise leader de la filière laitière commercialisant notamment les marques Président, Rondelé, Galbani etc.

Les différents emplois que j’ai occupés m’ont permis d’obtenir une vision aussi bien stratégique qu’opérationnelle du secteur de la distribution (côté industriel et distributeur). Aujourd'hui, j'occupe un poste terrain dans le but d'acquérir les compétences opérationnelles nécessaires pour évoluer vers des postes plus stratégiques, tels que Chef de Produit ou catégory manager.

Je reste à l'écoute de conseils, de retour d'expérience et de toute opportunité professionnelle.



Mes compétences :

Marketing

Management

Communication

Anglais

Pack office

Publicité

Gestion call center / relation client

Appel d'offres

Gestion de projet