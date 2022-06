Camille POULAIN

Diplômé dune licence pluridisciplinaire en économie, en droit et en sociologie puis dun master 1 de science politique et enfin dun master 2 dans laménagement du territoire en Eco-Développement , jai assimilé de nombreuses connaissances dans des domaines très variés.



Au sortir de mes études, jai eu lopportunité de rentrer dans le monde du travail en tant quindépendant dans une agence immobilière. Depuis, jai pu améliorer mes connaissances et en apprendre de nouvelles.



Après plus de 10 ans d'expérience en tant que Directeur Général et agent immobilier chez Akinita, je travaille aujourd'hui au sein de lagence immobilière PAGAMA qui est une agence tournée vers lavenir.

En son sein et en tant que dirigeant de cette société, mon rôle nest pas seulement dêtre un intermédiaire entre un acquéreur et un vendeur il est aussi de recruter, former et animer un réseau de négociateurs. De ce fait, pas une journée ne se ressemble avec une autre.



Ainsi, si vous êtes intéressé par le monde de limmobilier mais que vous navez aucune expérience dans celui-ci ou si vous travaillez déjà dans ce domaine mais avec un désir de changement, prenez contact avec moi.

Je vous détaillerai par exemple comment un négociateur peut devenir manager mais aussi directeur de région au sein du réseau PAGAMA. Mais aussi pourquoi nous avons un mode de commissionnement généreux avec les négociateurs ou dautre part comment nous formons nos négociateurs.



Contactez moi !





Mes compétences :

Relationnel clients

Agent commercial

Recrutement

Négociateur

Relation client