Camille SEIGUE

Après avoir obtenu une licence d’anglais, langue que je pratique couramment, j’ai intégré l’Ecole Française des Attachés de Presse et des Métiers de la Communication, puis un Master Marketing et Communication spécialisée dans l’univers du luxe, ce qui m'a permis d’acquérir de fortes bases théoriques dans le domaine de la communication et des relations publiques. Quant à la rigueur et au sens de l’engagement dans un projet, je les ai cultivés dans mes diverses expériences professionnelles, que ce soit dans la communication hôtelière haut de gamme (notamment à la Direction de la Communication de l'Hôtel Le Bristol à Paris pendant un an et demi), ou en agence de Relations Presse (agence Banc Public) et évènementielle.



Tout ce qui a trait à la stratégie de communication me passionne et j’ai l'envie de m’impliquer dans une structure qui combine des responsabilités inhérentes à toute Direction de la Communication et des missions plus larges de Relations Publiques et d’évènementiel.



Motivée, sérieuse, ayant le sens de l’initiative et du relationnel, j'ai intégré l'Agence Banc Public en septembre 2011, en tant qu'attachée de presse et travaille notamment pour des clients issus de mes domaines de prédilection : la gastronomie, les vins et spiritueux ou l'art de vivre...



Je suis aujourd'hui attachée de presse à la Région Nouvelle-Aquitaine depuis 6 ans, en charge des relations presse de l'institution.



Mes compétences :

relations presse

relations publiques

vins et spiritueux

chargée de communication

attachée de presse

communication