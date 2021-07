Candia BRUNO

Immergé dans l'univers de la communication extérieure depuis 20 ans, j'ai intégré une entreprise leader dans son domaine afin de mettre en pratique les expériences vécues chez CBS Outdoor d'une part et Valeo d'autre part. Ayant une vision croisée liant le marketing opérationnel et l'action commerciale terrain, j'ai la philosophie du résultat et du partenariat avec l'annonceur. Manager une équipe afin de l'accompagner et de la booster jusqu'au résultat final telle est ma responsabilité.



Mes compétences :

Arts

Diplomatie

Marketing

Originalité

Vente