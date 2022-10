En charge de la production DVD et Blu-ray chez TF1 Vidéo, ma mission s'articule autour du suivi des étapes de création des menus DVD/BD, de l'encodage et de l'authoring des titres, en accord avec les services marketing et le planning de programmation des sorties.



Mes compétences :

Audiovisuel

Cinéma

Communication

Evénementiel

Marketing

Médias

Production

Publicité