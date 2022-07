Candy RAVILLION

Au fil des années, vous vous êtes constitués un patrimoine immobilier, financier ou professionnel. Cependant, le contexte économique et fiscal ne cesse de changer et vos attentes évoluent.



" Aujourd’hui, votre patrimoine est-il toujours adapté à vos objectifs ? Quelle est la rentabilité réelle de vos actifs avec la fiscalité actuelle ? Quelle stratégie adopter ?... "



Afin de vous apporter un conseil objectif sur l’organisation de votre patrimoine en corrélation avec vos attentes, il nous semble indispensable de réaliser un diagnostic.

Pour assurer une totale impartialité, sans incitation de vente de produit, celui-ci sera soumis à honoraires défini

préalablement et encadré par une lettre de mission.



Notre démarche s’inscrit dans la durée au travers d’un accompagnement et d’un suivi permanent. Nous travaillons en interprofession avec des experts (notaire, expert-comptable, avocat, huissier) afin d’enrichir nos diagnostics grâce à un partage de compétence.



Dans un souci d’objectivité et d’intégrité, ISALYS est une structure totalement indépendante, et n’est liée à aucun circuit commercial ni établissement financier.