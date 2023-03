Plus de 15 ans d'expérience en agence, entreprise et structure internationale. Je suis appréciée pour mon aptitude à évaluer les besoins et à trouver des solutions pour développer les bonnes pratiques tout en recherchant lefficience des actions entreprises. Passionnée, organisée et à lécoute, j'aime piloter des projets et animer un réseau en confiance.