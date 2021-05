Carine CAZAUX

Mon coeur de métier : conseiller, accompagner les entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets!

J'aime la variété et l'innovation... tech, éco-responsable, mais aussi managériale & marketing!

Nantaise depuis 2017, après un parcours diversifié en région parisienne à dominante commerciale, j'aime les challenges! Et ceux engendrés par la transition digitale et les nouvelles méthodes de management des Hommes et des projets me passionnent.



Mes compétences :

Marketing

Management

Finance

Communication

Assurance

Banque

Vente