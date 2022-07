Carine CHARMOILLAUX

Chef de Projet Informatique Sénior (24 ans dexpérience)



> MOE, pilotage de projets selon le cycle en V (projets jusquà 900keuro hors coût logiciel, projets jusquà 500 jh) ou en Agile (Scrum), planning, gestion/coordination/suivi de ressources locales, off-shore et TMA, estimation et suivi de la charge, respect de délais contraints, suivi budgétaire

> AMOA, recueil/analyse des besoins, rédaction d'expressions de besoin et de spécifications fonctionnelles

> Conception générale et détaillée, recherche de solutions avec les experts et architectes techniques, spécifications techniques, chiffrage

> Relation fournisseur (rédaction dappels doffres en relation avec les achats, participation aux soutenances, rédaction de cahiers des charges, suivi de la prestation), étude et homologation des logiciels, vérification de la conformité avec les normes internes

> Suivi des tests (intégration, qualification, recette) et de la mise en production, déploiement, montée en charge

> Gestion de la vie courante des applications (assistance aux utilisateurs, analyse des incidents, corrections et/ou suivi des corrections, gestion du portefeuille des évolutions, préparation des versions)



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique