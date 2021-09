Carine COLLONGE

Mes 15 années d'expérience dans le recrutement me permettent aujourd'hui :



*D'analyser les besoins de l'entreprise en recrutement et formation.

*Définir les profils de poste.

*Publier et gérer les offres d'emploi.

*Rechercher et sélectionner des candidats et les mettre en relation avec les recruteurs / clients

*Conduire les entretiens de recrutement individuels ou collectifs

*Etablir les synthèses de candidatures.

*Organiser le suivi administratif des opérations de recrutement et de formation.

*Conseiller et accompagner les personnes et les clients.

*Préparer et organiser la logistique de modules de formation.

*Accompagner le formateur et gérer les participants

Mes compétences :

Adaptabilité

Dynamisme

Ecoute

Empathie

Intégrité

Polyvalence

Réactivité

Rigueur

Ténacité