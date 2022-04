Carine GUEROULT

Bonjour,J'ai eu la chance d'évoluer dans un microcosme artistique infiniment varié.Mon père était régisseur général pour Publicis,puis agent de photographes;Ma mère,journaliste déco et styliste.j'ai grandi dans un milieu privilégié tel que la Pub,la Photo,la Mode,le cinéma,le théâtre etc...

J'ai appris auprès des personnes qui ont lancé le Métier de "Styliste-photo":

Dominique Lévy (résidences décoration,AD...) Alexandra Kalinine (Scénographe et conceptrice), Jacqueline Edouard,Dominique Flageolet(Gala).

Concernant le Stylisme Culinaire,Coco jobard a aussi été l'une des premières à pratiquer ce métier!

Dans le Milieu de la Mode,J'ai assisté longtemps Marie-Josée Lepicard,journaliste à Vogue,Jardin des modes,Antenne 2).J'ai aussi appris auprès de France Andrévie,créatrice de mode;

Puis Marie le Guillochet et Sandrine Boury-Heller,

(Madame Figaro) ,ainsi que Elisabeth Martorell,Jackie Malissen (Marie-claire Bis) et Friquette Thevenet (vogue,Elle)...

J'ai donc été Styliste photo durant quinze ans,en Free lance pour divers supports médiatiques et visuels.J'ai aussi travaillé en tandem avec Christophe Madamour,Photographe de Natures Mortes.



Mes compétences :

Attachée de presse

Styliste photo

Mode

Décoration