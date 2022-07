Sophie VORUZ

Une expérience de 20 ans dans les Ressources Humaines tant en Cabinet de conseil qu'en entreprise, essentiellement à des créations de poste, m'ont permis d'aborder les problématiques de Recrutement et de Gestion des Carrières (Mobilité interne et externe, Formation)



La connaissance de nombreuses fonctions dans des secteurs variés légitime aujourd'hui une démarche de conseil en recrutement basée sur un principe simple:la performance de l'organisation se mesure à sa capacité à se centrer sur les femmes et les hommes qui la composent.



La réussite du recrutement se mesure à la rencontre de deux personnes qui se choisissent mutuellement.

Pour ce faire, ce moment doit être vécu par le candidat comme l'occasion de mener une réflexion personnelle et d'approfondir son projet professionnel, par l'entreprise, comme l'opportunité de s'améliorer en situant le recrutement d'un collaborateur dans sa politique GRH globale.



Conseiller les individus tout au long du cycle de leur vie professionnelle m'engage à les accompagner lors de leurs phases de transition:orientation,prise de poste,fonction Manager,intégration du changement, reconversion ou changement de statut...



L'enjeu consiste à respecter ses convictions tout en l'amenant à "faire bouger" les perceptions qui le limitent dans son épanouissement.



Seules une écoute bienveillante et une ouverture sans apriori favorisent l'émergence de la créativité dans un climat de confiance mutuelle.



La formation des équipes à travers le jeu et l'expérimentation fournit un terrain d'exploration qui dénoue les inhibitions et permet l'expression de la créativité.



Mes compétences :

Peinture

Conseil en recrutement

Cinéma

Théâtre

Natation

Voyage