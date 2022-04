Carine GUIDALI

14 ans d’expérience dans le management de projet et le conseil auprès d’élus, de collectivités territoriales, et de directions générales de sociétés d’aménagement et de promotion immobilière.



En rejoignant Détente Consultants en 2000, je me suis spécialisée dans le conseil en développement touristique auprès de collectivités publiques, de bailleurs internationaux et d’entreprises du secteur, en France et à l’étranger.



En tant que responsable des missions à l’International à partir de 2006, j’ai coordonné des équipes multidisciplinaires issues de groupements internationaux sur des missions d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets d’aménagement touristique et urbain complexes.



Après l’intégration de Détente Consultants au sein du groupe Artelia en 2011, j’ai rejoint le pôle Management de Projets Urbains en tant que Responsable de Mission.



Puis en 2014, je suis devenue Directrice adjointe de ce pôle, qui compte actuellement 12 ingénieurs et urbanistes.



Mes spécialisations :

Management de projets urbains : pilotage, planification, processus financiers.

Management de projets touristiques et de destinations touristiques durables.



Mes compétences :

AIX

Conseil

Développement touristique

Immobilier

Loisirs

Stratégie

Tourisme