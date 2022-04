Jean Michel LEMAL

- Définition de stratégies de marque - rédaction de recommandations stratégiques

- Développement d’insight consommateurs et de promesses - rédaction de brief créa

- Réflexion stratégique et créative multi-canal (print, web, évenement, mobile, réseaux sociaux) et multiproblématiques (promotion des ventes, trade marketing, shopper marketing, street marketing, buzz marketing, événementiel, communication institutionnelle, incentive,publicité, B2B et B2C)

- Coordination des différents pôles de compétence : commercial / création / cellule digitale

- Management d’équipe (créatifs – intervenants extérieurs)