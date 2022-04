Carine HERBELOT

Bonjour,

Je suis actuellement en recherche active d'un emploi dans le domaine commercial.

Forte d'une formation de BTS professions immobilières, qui m'a permis de travailler dans les quatres plus grands domaines de ce secteur (transaction, location, gestion locative et syndic) et d'une expérience sur le terrain de plus de cinq ans en transaction et gestion locative (prospection de biens, rentrée de mandats, suivi et gestion de clients jusqu'à la finalisation chez le notaire).

De nature dynamique, volontaire et ordonnée, je sais m'adapter très rapidement à tous types de secteurs d'activités.

Je serais ravie d'intégrer votre équipe pour apporter mon expérience et échanger avec mes nouveaux collaborateurs.





Mes compétences :

Commercial B to B itinérant

Commercial BtoC

assistante immobilier