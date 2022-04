Carine HERVIEU

L'immobilier, MON QUOTIDIEN...



L'avenir est aux services ! Toutes les études de prospective économique le démontrent. Partout où s'exprime un besoin, il y a un service à créer. Mais pas n'importe quel service... Un service de qualité totale, satisfaire un client pas uniquement en apportant une solution technique à un besoin.



J'ai donc fait le choix de répondre à un besoin humain fondamental, se loger. Pour cela, je vous propose de vous accompagner dans votre recherche de maison, d'appartement, de terrain à construire, de grange à rénover ou de château à habiter.



Et pour ce faire, je privilégie l'accueil, l'écoute, la considération et le respect. Quoi de plus agréable que de gagner sa vie en rendant service !!!!



En conséquence, si vous souhaitez connaître la valeur de votre bien, si vous comptez vendre votre bien ou encore si vous êtes à la recherche d'un bien sur le secteur des Terres de Montaigu, ne cherchez plus et contactez moi. Je me ferai une joie de vous accompagner avec la garantie de plus d'efficacité, de plus de confort dans toutes vos démarches et avec plus de sécurité pour votre future transaction.



Et si vous n'avez pas de projet immobilier dans l'immédiat, n'hésitez pas à me recommander autour de vous et/ou à me communiquer des informations, de nature immobilière, sur la vie de votre quartier. Aidons nous mutuellement au travers de nos réseaux respectifs.



Immobilièrement Vôtre et à très bientôt à vos côtés !



Mes compétences :

Communication

Organisation

Gestion de projet

Course à pied

Voyages

Esprit d'équipe

Ecoute

Création d'entreprise

Accompagnement de projet

Accueil

capacité à comprendre

Immobilier