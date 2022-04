Carine JUIN

Employée polyvalente chez Intermarché (Charcuterie tradition, rayon frais LS, boucherie, rayon sec). Mise en rayon, contrôle de la DLC, respect des normes d sécurités et d'hygiène, accueil clients). J'ai 17 ans d’expériences dans la vente dont 13 ans dans l'alimentaire.

Je suis dynamique, très motivé à l'idée d'apprendre de nouveau produits et de nouvelles techniques de vente, curieuse, je me familiarise facilement aux outils de travail mis à ma disposition.

j'ai le sens du relationnel, j'aime le travail en équipe, les valeurs humaines.



Mes compétences :

Relationnel

Recrutement

Gestion des stocks

Encaissement

Analyse des besoins

Pain management

Microsoft Excel

Internet

Utilisation de la trancheuse

Mise en rayon