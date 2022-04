Carine JULIEN

Conception et animation de séances d'informations collectives vers les bénévoles

Conception et animation de formations vers les salariés

Accompagnement d'associations sur des projets personnalisés



Domaines : Projet associatif, stratégie et développement

Organisation interne, RH, management associatif

Structuration financière

Conduite de projets et financement

Mutualisation, coopération

Gouvernance



Mes compétences :

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Etude d'opportunité et de faisabilité

Management

Ingénierie de formation

Stratégie de développement

Gestion des compétences

Recherche de financement

Outils financiers

RH

Comptabilité analytique

Mutualisation

Conseil

Sport

Formation