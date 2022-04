Carine LAVIOLETTE

Accompagner les clients afin de développer leur chiffre d’affaire, augmenter leur portefeuille de marque, soutenir les équipes officinales pour leur apporter des arguments de vente et les dynamiser, optimiser le merchandising, convaincre des prescripteurs…



Ces missions m’animent au quotidien pour faire évoluer mon secteur que ce soit en sell-in ou en sell-out.



Engagée, tenace et curieuse à la fois, n’hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse !

Mais il se pourrait bien que ce soit moi qui vous sollicite en premier !



Mes compétences :

Pharmacie

Commercial