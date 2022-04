Carine LE CALLONNEC

Conduire les programmes de Sécurité, Santé et Environement pour rendre nos activités plus sûres, réduire notre empreinte écologique afin de soutenir la croissance de l'entreprise a toujours été ma plus grande motivation et satisfaction.



Je suis convaincue que la réduction des accidents est totalement liée à la mise en place d'une culture sécurité et environnement très forte, où les employés ainsi que les top managers ont chacun un rôle essentiel. Je suis certaine que cela a été un facteur clef du succès des programmes que j'ai pu mettre en place dans mes différentes responsabilités.



Contribuer au développement de mes équipes et des pays de façon à les rendre autonomes mais aussi pour qu'ils donnent le meilleur d'eux même et se surpassent est une de mes activités managériales préférées.



J'aime travailler sur des projets où la créativité fait partie des règles du jeu pour dépasser les attentes. Cela m'a permis de développer des programmes innovants (toujours en place aujourd'hui) et qui ont été largement partagés au sein du groupe.



Je suis très motivée par les défis et l'atteinte des objectifs, et aime apprendre sur tous les domaines. Ma bonne connaissance des pays me permet d'avoir une approche multiculturelle variée, avec des programmes adaptés localement mais tout à fait compatibles avec l'atteinte des objectifs fixés.



Mes connaissances et mon expérience me permettent d'assister la société auprès des autorités et groupes d'intérêt. Je participe de façon active à plusieurs groupes de travail au sein de l'Association Européenne des Ascenseurs