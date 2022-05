Naig LE CALLONNEC

Compétences

* Organisation de projet, Mise en place de la méthodologie et des outils

* Management d’une équipe jusqu’à 15 personnes

* Maitrise d’ouvrage déléguée

* Pilotage du projet, reporting aux différentes instances dirigeantes

* Planification des différentes phases du projet, respect du planning

* Assistance sur la méthodologie des reprises de l’existant

* Assistance aux analyse d’écart et à l’élaboration de cahier des charges. Validation des études fonctionnelles.

* Mise en place de plan de formation : contenu, planning, logistique

* Formation et assistance utilisateurs dans les phases de recettes et d’homologation

* Connaissance approfondie de la banque commerciale : Engagements, Comptabilité bancaire, déclarations surfi, rentabilité client / PNB, Moyens de paiement



