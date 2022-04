Carine LE FERRAND

Après 24 ans en qualité d'expert comptable et huit ans à la DIrection d'un service social de 70 personnes dans un cabinet de 600 collaborateurs,

Mon intervention au sein du club social du Conseil Supérieur de l'Ordre des experts comptables,

J'accompagne aujourd'hui les cabinets à structurer, organiser et développer leur pôle social.



Je pratique l'Audit de service et des dossiers, la formation des équipes paie et conseil, je vous propose la mise en oeuvre d'une offre conseil à valeur ajoutée et vous accompagne dans la mise en place de procédures internes pour sécuriser vos pratiques.



Mes compétences :

Paie

Gestion de projet

Procédures qualité et sécurité Pole Paie

Conseil en droit social

Formation à la paie et actualités sociales

Audit d'organisation et technique de dossiers, for

Bulletins

Audit