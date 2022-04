Carine LE GALL

Art-thérapeute, artiste peintre, formatrice en relation d'aide, notamment auprès des professionnels de santé, accompagnatrice en développement créatif. Ma mission professionnelle est de permettre à chacun/e de se reconnecter à sa flamme intérieure, pour la raviver et vivre au plus près de soi. Je collectionne les petits bonheurs que je transforme en couleur pour les redistribuer sous forme de graines de bien-être ! Mes sources d'inspirations sont dans la nature, le quotidien d'une vie simple, l'amour et la foi que j'ai en l'humanité, que je crois capable d'évolution et de transformation positive.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Psychologie positive

Développement web

Relationnel

Bienveillance

Pratique de l'attention

Communication

Ecoute

Créativité

Révélatrice de potentiel