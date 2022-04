C’est après 28 ans d’expatriation et de travail en Tunisie dans le domaine de la confection et plus particulièrement dans la fabrication en Lingerie féminine et en Maillot de bain que j’ai pris la décision de rentrer en France en espérant, entre autre, pouvoir transmettre et faire partager tout le savoir faire que j’ai acquis lors de mes différentes expériences professionnelles.

Il est vrai que l’essor du « Made in France » dont on parle depuis quelques années n’y est pas étranger.

Je suis avant tout quelqu’un qui aime le travail de terrain, mais j’ai également pris beaucoup de plaisir à faire évoluer le personnel qui travaillait à mes côtés en essayant de les former du mieux que je le pouvais.

Compte tenu de mon expérience, je suis donc ouverte à toutes propositions de postes de travail en France et également pour des missions à l’étranger.

Carine Le Noël.