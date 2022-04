Carine LE POEC

Compétences



ESPAGNOL/FRANÇAIS Bilingue (langues maternelles), juridique écrit et parlé.

2004 – 2006 Professeur d’espagnol et de français en cours collectifs et particuliers



ANGLAIS Maîtrise expression orale et écrite.

2007 (4 mois) Entreprise Theakston - Emploi dans l’hôtellerie à Bristol :



INFORMATIQUE :

Maîtrise de la Suite Office sur Windows ; Internet Explorer.







Autres Expériences



2001 – 2007 (France, Espagne, Angleterre)



Restauration et hôtellerie : Passion / rapidité d’apprentissage / courtoisie.



Relation publique pour Présence Evènement : Sociabilité / dynamisme / disponibilité.



Vendanges : Persévérance / Volonté / Adaptation.



AFPS : Attestation de Formation aux Premiers Secours.