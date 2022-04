Christophe CALABRE

Après un début de carrière passé au sein du pôle conseil de CGI (anciennement Unilog) où j'ai forgé mon expérience dans des domaines aussi variés que les développement d'applications Web, la Gestion des identités et des Accès, les technologies d'Intégration (EAI), j'ai renforcé ma double compétence managériale et technique par un Mastère Spécialisé au sein de l'ESC Toulouse (Management de l'innovation et de la technologie).

C'est donc naturellement que depuis avril 2008, j'occupe le poste de chef de projet au sein du GIE Agora (MSA), tout d'abord en tant que responsable de la maintenance d'un framework J2EE, puis sur des projets orientés Système/Infrastructure et désormais sur des projets orientés Middleware.



Mes compétences :

Gestion de projet

certifié scrum master