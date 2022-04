Carine LE PORT

Experiences professionelles:



Depuis Aout 2006 - Sales Manager Mice, en charge des conferences et groupes; Le Meridien Khao Lak, Thailande (www.lemeridien.com/khaolak)



2005 - 2006 Hotel Sales Manager, en charge du marche Europeen et des MICE (meeting & incentive) et PCO (conference organizer) bases a Singapore ou Hong Kong. Le Meridien Angkor 223 chambres, Siem Reap, Royaume du Cambodge



2003-2005 - Gouvernante Generale d'hotel. Starwood Luxury Collection Hotel 120 chambres, Bora Bora, Polynesie Francaise



2000-2003 - Assistante Gouvernante Generale. Le Meridien Etoile 1025 chambres, Paris, France



1999 - Gouvernante d'etage. Le Meridien Nice 312 chambres, Nice



1997-1999 Ecole Hoteliere de Strasbourg



1996 - Jeune fille au pair, Maryland, USA



1995 - Jeune fille au pair, London, UK



Mes compétences :

Hôtellerie

Tourisme

ventes