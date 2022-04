Carine LEBON

Expérimentée dans le métier de la Trésorerie au sein de société multi-culturelles pendant 22 ans, je suis en mesure de piloter l'activité Trésorerie de votre société cotée ou non, supérieur à 500M€ de CA



Je peux mener à bien tout vos projets (implémentation d'outils, mise en place de tableaux de bord, transfert d'activité, automatisation des process, restructuration, ...) mais également effectuer des formations au sein de votre service de Trésorerie.



Plutôt partisane de solutions simples et efficaces, je garde toujours en mémoire le résultat à atteindre.



On me décrit comme quelqu'un de dynamique, force de proposition et rigoureuse avec une grande faculté d'adaptation.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Cash Flows

Microsoft SharePoint

Microsoft Access

Kyriba

XRT

Qualiac

Business Objects

Sage ERP X3