Carine LEROY

Je suis à la recherche permanente de l'épanouissement personnel et professionnel. Pour se faire, je suis d'une nature optimiste, j'aime le contact avec les autres, donner du sens à ma vie de façon générale. Le défi à relever est de faire prendre conscience aux autres l'ampleur du potentiel positif de chacun et, surtout, de le manifester à travers nos actes.



Les défis ne me font absolument pas peur, bien au contraire...

Grâce à mon parcours atypique, parfois critiqué, parfois compris, je possède ainsi plusieurs cordes à mon arc et j'ai développé une capacité d'adaptation.

Vous qui êtes à la recherche d'un poste de chargé de développement partout en France, rejoignez nous dès à présent...

Vous à la recherche d'un partenariat de qualité, il en est de même n'hésitez plus et contactez moi!



Mes compétences :

Organisation

Communication

Motivation