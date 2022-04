Carine LETORTU FOSSE

OFFICE MANAGER





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES





September 2013 - present: Co-founder and Operations manager - FreeYourShelves Pty Ltd.



Platform to buy and sell second-hand books and DVD online – easy process, no hidden fees and great customer service!





Since February 2011: INFORMA GROUP - Sydney - Australia



Office Manager





Décembre 2008 - Octobre 2010 : VOLUNTIS, Innovative medical technology and communications company specialized in the field of Patient Relationship Management



Office Manager





Avril 2006 à novembre 2008: Groupe CPI, Boulogne Billancourt

Leader européen dans la fabrication de livres monochromes et deux couleurs



Assistante DRH et Office Manager du siège France.





Jan. 2002 - mars 2006 : EURO LONDON APPOINTMENTS, Paris - France

Cabinet de recrutement anglais spécialisé dans les langues



Office Manager



Mise en place et développement de la filiale parisienne et plus particulièrement du département administratif pour un marché émergent en France.

Organisation et gestion du bureau suivant différents axes métiers :



- Ressources Humaines

- Office Management

- Comptabilité

- Marketing et communication





Nov 2000 – déc. 2001 : EURO LONDON APPOINTMENTS, Windsor – Angleterre



Assistante en recrutement







LANGUES



Français : Langue maternelle

Anglais : Courant

Espagnol : Intermédiaire





FORMATION



Juin 2000 : BTS Conception et Commercialisation de produits touristiques

Juin 1997 : DEUG Littérature et Langues (Anglais, Espagnol, Portugais)

1993-1994 : High School à Salina, Kansas (U.S.A.).







COMPETENCES INFORMATIQUES



Pack Office, Outlook, PowerPoint, Money, FrontPage, Internet



Mes compétences :

Anglais

Anglais bilingue

autonome

Confidentialité

dynamique

Langues

Manager

Office Manager

Organisée

Recrutement

Ressources humaines

Sens de la confidentialité

Team Spirit