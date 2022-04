Carine LEVET

Responsable qualité, sécurité, environnement de 4 entités de 100 personnes certifées iso 9001, EN 9100, OHSAS 18001, ISO 14001 et ayant 8 accréditations cofrac.



Compétences : management des systèmes, pilotage de la démarche d'amélioration, tenue des indicateurs, revue de processus, revue de direction, fiches d'anomalies, formation des nouveaux embauchés, interlocutrice des auditeurs et auditrice interne et externe.



Sécurité : évaluation des risques, document unique, évaluation de conformité règlementaire, formations obligatoires.



Environnement : analyse environnementale, sensibilité du milieu, conformité règlementaire.



Mes compétences :

COFRAC

Environnement

Métrologie

Qualité

Sécurité

Stérilisation

Auditrice qse

Amélioration continue

Management