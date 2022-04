Carine LEYSSENOT

Mettre à la disposition d'une nouvelle entreprise tout mon savoir faire, et mon savoir être.



J'ai acquis et renforcé tout au long de ma carrière une forte pluridisciplinarité.



Autonome, rigoureuse , organisée joint à un grand sens relationnel sont les atouts que je possède et que j'aurais plaisir à mettre à la disposition d'une entreprise à la recherche d'une secrétaire assistante.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Apple

Novaxel

Internet