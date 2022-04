Carine LHOTTE

Comment préparer au mieux sa retraite? Quels sont les choix les plus pertinents pour mes investissements futurs, pour optimiser mes placements? Quel est le meilleur moyen de réduire le montant de mes impôts? Mon régime matrimonial est-il bien adapté à ma situation? A ces questions et à beaucoup d'autres qui touchent à la stratégie patrimoniale, un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut intervenir et vous orienter.



Mes compétences :

Adaptabilité

Management commercial

Pilotage d'activité

Prospection de clients

Aisance relationelle

Accueil des clients

Anticipation

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Synthèse rédactionnelle

Gestion des ressources humaines

Reporting

Recherche de financement

Planification

Gestion des stocks

Rigueur

Gestion de portefeuille

Animation commerciale

Animation reseau