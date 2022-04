Carine LORIOT - TREBUCQ

Avec un Bac D et 2 tentatives pour intégrer le numerus-clausus d'étude de Pharmacie, c'est finalement vers le monde de l'Entreprise que je me suis tournée.

Une expérience dans la "boîte" paternelle m'aura ouvert les yeux sur le monde de l'Entreprise Privée, tous les domaines qu'elle couvre, toutes les faces qu'elle cache, et tous les espoirs qu'elle promet. Je quitte rapidement l'enceinte familiale et choisis de valider mes 2 ans d'expérience par un BTS "assistante de gestion". S'en suivront 15 ans de bons et loyaux services dans diverses TPE, qui m'apporteront une aisance technique dans certains domaines, mais aussi d'énormes frustrations en terme de gestion, de développement et de dynamisme.

En Août 2014, changement de cap et réalisation d'un de mes plus anciens rêves : travailler en cuisine.

C'est chose faite avec la création de Papilles & Co - Traiteur.

Je cuisine et livre des bouchées gourmandes, des repas complets ou des solutions repas.

Si vous avez une petite faim, n'hésitez pas ...





Mes compétences :

Ciel Gestion Commerciale

Inkscape ou Corel Draw

Ciel Paye et Compta

Office 2010