Carine MAISONNETTE

Titulaire d'un Doctorat de Chimie Analytique, je suis spécialisée dans le développement et la validation de méthodes analytiques ainsi que dans la gestion de projets.



Missions :

- Développement et validation de méthodes analytiques, traitement de l’échantillon, couplage en ligne.

- Réalisation des transferts analytiques

- Gestion des stabilités ICH

- Gestion du pôle de sous-traitance analytique

- Gestion de projets

- Amélioration continue

- Management : Supervision de cadres et de techniciens expérimentés

- Lean 6 Sigma : Niveau Black belt