Carine MARTIN

Un positionnement différenciant et une double culture agence/annonceur....ex directeur marketing de egg, directeur conseil chez Hemisphere et Ogilvyone particulièrement en charge du Budget IBM Europe....

Une expertise de 15 ans en marketing et communication pluri-secteurs, au service des entreprises. votre directeur marketing communication externalisé, rémunéré à la journée, selon vos besoins :

1. audit de votre problématique

2. stratégie et recommandation

3. gestion du budget et des hommes

3. mise a disposition d'un panel de prestataire

4. optimisation des résultats et du budget.....

j'attends avec impatience de vous rencontrer pour en discuter plus avant...







Dernières réalisations

gain de compétitions en partenariat avec une agence de design global/architecture/architecture d'intérieure :

PLANNING STRATEGIQUE

2010 :

- repositionnement centre commercial Italie2 paris



2011

- positionnement pôle service acteur grande distribution

- positionnement rue commerçante à orléans pour le compte d'une foncière

- positionnement d'un nouveau concept bancaire

- positionnement centre commercial Beaugrenelle Paris



2012

- Positionnement galerie marchande connexe à un hypermarché pleurtuit

- Conception/rédaction brochures pour divers clients

- Positionnement nouvelle marque dans le BTP (plateforme/recommandation stratégique de lancement)



2013

- Positionnement centre commercial auchan

- Conception/rédaction brochure et site internet dans le secteur du BTP

- Conception rédaction site internet secteur sécurité

- Positionnement concept store dans le domaine banque/assurance

- rédaction de plusieurs brochures pour le compte de clients (agence et annonceurs)

- délégation marketing (5 jours/mois) client fabricant materiel BTP (positionnement produits/promotion/publicité)



Autres :

- lancement cartes bancaire prépayées RevEurope : Roumanie, France, espagne, italie (depuis 2010) en cours

- refonte programme de fidélité Okaidi (2011/2012)



Mes compétences :

Marketing