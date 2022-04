Carine MENDES SANTOS

20 ans d'expériences dans le domaine du secrétariat.

* 8 ans chez LÉON GROSSE - Entreprise Générale BTP - secrétaire Comptable chantier : Prison de Domenjod- Ile de la Réunion, École internationale de Manosque et l'Hôpital Euromed à Marseille - Logiciel SAP

1 an de mission en intérim: Société de métallerie -NRJ Radio - Orange - Ile de la Réunion

7 ans dans la formation professionnelle - Secrétaire pédagogique ( gestion des stagiaires) - Directrice de Projet - Médiatrice Culturelle - Ile de la Réunion

3 ans - Opératice de saisie à l'ASP - Délégation Régionale de l'Ile de la Réunion

1 an - Gestion Cantine - Mairie de Sainte Suzanne - Ile de la Réunion.

Possède de grandes capacités relationnelles et d'échanges. Aisance à travailler avec le personnes issues de milieu difficile.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta