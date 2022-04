Carine MENEZO

De formation supérieure en comptabilité et d'une expérience de quatorze années en tant que Trésorière, je souhaite valoriser ces acquis au sein d'une entreprise située dans mon nouveau département la Gironde (33).



Je suis rigoureuse, autonome, polyvalente et disponible. Riche d'une expérience dans le domaine de la trésorerie, j'ai également développé un esprit d'équipe et des compétences relationnelles reconnues.



Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

$Universe

Bloomberg

Microsoft Pack Office

People Soft

Sage

SEPA

Trésorerie

Trésorier

XRT