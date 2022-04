Carine MEYER

Forte de mes 15 années d’expériences dans ma fonction de Contrôleur de prestations pour le compte de la sécurité financière et du service Qualité, de la CPAM.



Je souhaiterais vous prouver l’intérêt que je porte à ma reconversion et ainsi développer mes compétences en conseil technique dans le système qualité, et le conseil clientèle



Mon ancienne activité m’a permis d’accroître de bonnes qualités relationnelles avec les différents publics rencontrés (collègues, clientèle, assurés, employeur, et professionnel de santé …), de mettre en avant mes facultés d’adaptation et de réactivité.



Travaillant en pôle de contrôle, je fais preuve d’un très bon esprit d’équipe et en n’hésitant pas à apporter mon aide en cas de besoin.



Ces fonctions m’ont permis, aussi, de développer mes capacités d’analyse, de réflexion, d’autonomie et d’organisation.



Mes compétences :

Positionner la fonction qualité et ses enjeux

Identifier les organisation structurelles de l'ent

Mettre en oeuvre une demarche ou certification qua

Rédiger et mettre à jour la documentation du systh

Préparer et réaliser un audit qualité

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Audit