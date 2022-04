Carine MIRONNEAU

Titulaire d'un bts management des unités commerciales et forte de mon expérience de près de 10 ans sur lieu de vente. J ai été employé en tant que technico commerciale pour le groupe deya afin de découvrir l envers du décor côté fournisseur. Actuellement je me lance un nouveau défi grâce à mon nouveau patron, l ouverture d une boutique de vente de cuisine dressing et aménagement intérieur, un joli projet dans lequel je vais mettre tout mon cœur



Mes compétences :

Développement commercial

Conception

Persévérance

Esprit d'équipe

Rigueur

Adaptabilité

Apprentissage rapide