Carine MIROUX-SOUVIGNY

Une expertise dans la structuration de services financiers et l'accompagnement de sociétés en mutation : intégration de sociétés,réorganisation de services et implantation de systèmes d’information dans de grands groupes internationaux : Unilever, Cap Gemini, BT, Siemens.



COMPETENCES:



Fusion / Intégration de sociétés / Conduite du changement

Redressement de sociétés / Mise en place de plans de réduction des coûts et d’analyse de la valeur

Réorganisation des services administratifs / Recrutement et formation des équipes / Mise en place du contrôle interne (SOX)

Gestion de projets / Mise en place d’outils de gestion : SAP, Bases Oracle, Bases Access (programmation VBA), Syges , BO

Pilotage des résultats mensuels et Forecasts / Etablissement des plans, budgets et du reporting / Optimisation du BFR



Mes compétences :

ADV

Audit

BFR

budgets

Contrôle de gestion

DAF

ERP

Formation

Gestion projets

Informatique

Informatiques

Intégration

Réorganisation

SAP

Support

Systèmes d'Information