Bonjour

je me presente ,Carine MOKODOPO

je suis en recherche active pour un poste de responsable adjointe / manager de rayon

apres une experience de plus de 9 ans dans le prèt a porter enfant et adulte et ayant fini ma formation de manager a la faculte des metiers de l essonne je suis actuellement et entierement prete a porter ce manteau parce ce que j ai pris conscience des enjeux que represente ce metier ,passionnée du commerce ,organiser,determiner,et avant tout animateur de mon espace de vente ,etant une personne motivée et juste je serai le bon gestionnaire que vous rechercher et dites vous que je suis vraiment unique je suis disposer pour un entretien et surtout prete a embarquer dans le bateau .