Carine MOREAU

Directrice de sites sur le 79, le 85 et 86 et manager opérationnel, je suis responsable de 4 équipes composées de 6 permanents gérant au quotidien un volume entre 60 et 150 intérimaires. #AdeccoOnsite



Nous apportons aux entreprises une solution RH globale pour une réponse spécifique à chacun de leur besoin à travers une représentation des marques du groupe Adecco.

Adecco Onsite est la garantie d’un meilleur pilotage au quotidien : un responsable Onsite est présent au cœur de votre production, il est formé aux spécificités de votre activité. Notre service est totalement intégré.

Nous sommes également partenaires de grands groupes à travers nos contrats cadres (dans des secteurs comme l'aéronautique, l'automobile, l'industrie agroalimentaire ou encore l'équipement médical).

Au quotidien nous vous apportons des solutions sur tous les sujets de l'emploi, tels que le sourcing, le recrutement, le CDI intérimaires, la formation, la sécurité....

Ce sont plus de 200 entreprises qui nous font confiance.



Mes compétences :

Conseil

Ecoute

Force de proposition

Investissement

Prise de recul