Carine MOULIÉ

Jeune, dynamique, souriante, faisant preuve de professionnalisme .

Je suis à la recherche d'un poste d'agent administratif, gestionnaire de prestation.

forte de mon expérience, j'ai pu travailler en équipe et exploiter tout les paramètres et tâches au sein d'un organisme tel que la caisse primaire d'assurance maladie.

A l'écoute, discrète, motivée, je saurais mener à bien les missions que l'on me confie.





Mes compétences :

Divers support

Informatique

Traduction espagnol français

Dactylographie

Traduction anglais français