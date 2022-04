Carine Nadia BAVOUA

Jeune Camerounaise , Dynamique, persévérante, dévouée à la tâche, dotée d'un sens de respect, de créativité, d'écoute, de dialogue et de discrétion



J'occupe depuis 2007 le poste de DRH dans un Groupe d'entreprises Industrielles du domaine du textile et du Tabac et je souhaiterais rencontrer des Manager d'entreprise ainsi que des personnes exerçant dans le même domaine que moi pour un partage de connaissances et d'expériences et si possible décrocher un autre emploi dans leur structure.



Projets Professionnel:

Devenir Directeur Général d’une entreprise où le dynamisme, créativité, compétitivité, soif de succès et travail en équipe sont de rigueur.



Domaines de Compétence:



- Organisation et Gestion administrative,

- Gestion des ressources humaines,

- Gestion Approvisionnements et parc automobile,

- Négociation des contrats fournisseurs et partenariats,

- Conception et mise en place de la stratégie directrice,

- Conception et mise en place manuel de procédures interne,

- Préparation et direction des audits qualité interne